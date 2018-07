Québec : les mineurs de cryptomonnaies paieront l'électricité 2 fois plus cher

Une facture d'électricité deux fois plus salée

40% de la capacité de production énergétique destinée au minage

Modifié le 20/07/2018 à 16h28

La décision a été validée par la « Régie de l'énergie » canadienne vendredi dernier via un document de pas moins de 45 pages.La province du Québec sera désormais autorisée à facturer l'électricité deux fois plus cher, à tous les mineurs de cryptomonnaie ainsi qu'à toutes les entreprises utilisant la technologie blockchain. Une décision supposéePour la Régie canadienne, ce nouveau règlementHydro-Québec a d'ailleurs précisé avoir déjà reçu plus de 300 demandes de « services énergétiques de la part de sociétés de minage et d'entreprises de la crypto-sphère » selon le site internet crypto-france.com. 300 demandes représentant tout de même, à elles seules, environ 18 000 mW (milliwatts), soit pas moins de 40 % de sa capacité de production.Un tarif de 15 cents par kw/h sera ainsi appliqué aux consommateurs et entreprises qui entreront dans la catégorie desCe nouveau tarif ne s'appliquera toutefois pas aux différentes entreprises ayant déjà des accords avec la société fournisseuse d'énergie.