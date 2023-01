Ces banques françaises auxquelles FTX doit de l'argent (MàJ)

Le mystère FTX commence à se dévoiler. La plateforme de trading de crypto, dont l'effondrement a laissé près de 1 million de clients sur le carreau, subit actuellement une procédure de faillite. Et elle suit bien son cours, puisque la liste des créanciers de FTX vient tout juste d'être dévoilée par les avocats de la société.

Et parmi les 9,7 millions de créanciers (entreprises et particuliers) au total dont l'identité est imprimée sur ces pages, il est possible de retrouver le nom de plusieurs banques françaises. Au nombre de 4, la Société Générale, la BNP Paribas, le groupe BPCE et le Crédit Agricole (pour sa filiale américaine de New York) sont ainsi concernées. Des grandes banques internationales comme la HSBC apparaissent aussi dans cette liste.