Napster, le papi du P2P musical, se reconvertit dans la crypto

Les plus anciens s'en souviennent sans doute, Napster est le pionnier du partage de fichiers en P2P, lancé en 1999. Rapidement, le service a été utilisé pour partager des fichiers musicaux au format MP3, si bien qu'il a été retiré deux ans plus tard, à la suite de diverses infractions liées aux droits d'auteur et à de multiples plaintes déposées, entre autres, par le groupe Metallica. En 2022, Napster signe son grand retour… sur le marché des NFT et de la crypto-monnaie.