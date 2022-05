Les "traitements" pour l'addiction au trading de crypto, un marché juteux en pleine expansion

Comment débute une plongée dans l’enfer des cryptos ? On y entre un peu comme on pousse la porte d’un casino, puisque les récepteurs n° 4 de la dopamine contenue dans le cerveau réagissent de la même façon qu’une bonne vieille roulette. L'individu est souvent préoccupé par la poursuite d’un high, qui se matérialise facilement grâce à la volatilité extraordinaire des crypto-actifs. C'était notamment le cas dans la période 2017-2020, où des grandes devises et des memecoins (Dogecoin) ont atteint des records.