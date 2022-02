Décryptage PulseX : levée de fonds historique qui frôle le milliard de dollars

Ces avancées permettraient à PulseChain de devenir un fork d’Ethereum qui assurera une interconnectabilité avec d’autres blockchains comme Solana et Polygon. Il en ira de même pour les centaines d’applications décentralisées qui s'appuient actuellement sur le réseau Ethereum. Le but est de pouvoir faciliter le trading et d’offrir un staking avantageux. Sur le papier, c’est une idée novatrice, mais Richard Hart peine à convaincre ses détracteurs, qui voient dans son train de vie et ses méthodes de travail une vaste supercherie.