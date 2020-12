Le gendarme financier américain poursuit Ripple pour ventes illégales de XRP

Le gendarme financier américain, ou Securities and Exchange Commission (SEC), poursuit en justice Ripple à l’origine du token XRP.

Dans les accusations déposées devant le tribunal fédéral de Manhattan, la SEC prétend que le token XRP est classé comme un titre et accuse Ripple et ses deux dirigeants d’avoir levé plus de 1,3 milliard de dollars par le biais d’une « offre non enregistrée et continue d’actifs numériques » aux investisseurs à partir de 2013.

Un titre est un contrat d’investissement : si les créateurs d’une crypto-monnaie l’annoncent comme un investissement aux acheteurs américains, alors la SEC considère la vente comme un titre financier selon la loi américaine.

La SEC allègue également que les deux fondateurs n’ont pas enregistré leurs ventes personnelles de XRP, estimées à 600 millions de dollars.

Cette nouvelle a déjà provoqué une forte baisse du XRP, le token a perdu 30 % en 24 heures et s’échange actuellement à 0,33 dollar.