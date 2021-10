2 000 euros pour toucher un cube de tungsten une fois par an ? Les NFT partent en vrille

On n'oubliera pas de préciser que le tungstène est lui-même un matériau très dangereux. Particulièrement inflammable et toxique, il serait même déconseillé de le toucher pendant trop longtemps. Avec un cahier des charges pareil, la société Midwest Tungsten Service explique sa démarche et n’envisage pas de livraison à court terme : « La question était : quel est le plus gros cube que nous puissions fabriquer ? L’autre problème, c’est de savoir quoi en faire après. La livraison et la réception d’un tel colis peuvent constituer un problème. »