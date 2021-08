Lightning Network : la solution pour démocratiser le paiement en bitcoins ?

C’est là qu’intervient le Lightning Network, une technologie complexe

mais qui permet de générer des transactions en bitcoins entre des personnes en ouvrant un canal de communication « en marge » du réseau

bitcoin principal. C’est uniquement lors de la fermeture du canal que cette

transaction est enregistrée sur les milliers d’ordinateurs du réseau premier.

Bref, un gain de temps immédiat ! Et qui permettrait pour le coup de

faciliter le paiement en bitcoins pour des petits montants, comme une baguette de pain, le café, etc. La solution idéale pour ces petites transactions en satoshis (i.e. centimes de bitcoins) et qui est aussi bien moins énergivore.