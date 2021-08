PayPal s’apprête à lancer une "super app" réunissant wallet, messagerie et fonctionnalités crypto

Lors de la conférence téléphonique avec les investisseurs pour le deuxième trimestre 2021, Dan Schulman, P.D.-G de PayPal, a expliqué que la version initiale de la super application de l’entreprise était terminée et qu’elle serait pleinement opérationnelle aux États-Unis dans les prochains mois.

Le géant des paiements évoque depuis un certain temps ses ambitions de super application. Une app qui se rapprocherait d’une version américaine de WeChat ou Alipay en Chine, ou de Paytm en Inde. À l’instar de ces applications, PayPal souhaite offrir une multitude de services aux utilisateurs au-delà des seuls paiements mobiles.

La super application offrira notamment des solutions d’épargne, une messagerie instantanée , l’encaissement de chèques, un wallet crypto et une fonctionnalité « acheter maintenant, payer plus tard ». M. Schulman a déclaré que chaque portefeuille serait également unique et personnalisé grâce à l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique (machine learning).

PayPal revendique plus 400 millions de comptes d’utilisateurs actifs au

30 juin, avec 311 milliards de dollars de volume total de paiements pour le deuxième trimestre 2021.