Le token BAT de Brave rejoint l’écosystème de la Binance Smart Chain (BSC)

Le BAT a été rendu compatible avec la Binance Smart Chain sous la forme d’un token enveloppé « Wrapped BAT ». Autrement dit, le token de Brave devient compatible avec la BSC. Ainsi, les détenteurs de BAT peuvent dorénavant utiliser le token avec diverses applications décentralisées fondées sur la BSC, telles que PancakeSwap (CAKE) et Venus (XVS).

Brendan Eich, créateur de JavaScript et cofondateur et Brave, a déclaré : « Avec le Wrapped BAT disponible sur le BSC, nous allons rendre la finance décentralisée plus conviviale pour le grand public. Nous sommes particulièrement enthousiasmés par les faibles frais de transaction et le potentiel d'évolution de la Binance Smart Chain. »

Cette nouvelle intégration fait partie d’un plan de développement ambitieux dévoilé par Brave en début d’année. En mars, le navigateur a également fait l’acquisition du moteur de recherche Tailcat afin de proposer prochainement une alternative à Google Chrome et Google Search.