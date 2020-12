Le gestionnaire d’actifs SkyBridge achète 182 millions de dollars de Bitcoin (BTC)

Dans sa brochure destinée aux investisseurs, SkyBridge vante les mérites du Bitcoin. Nous pouvons lire : « Bitcoin est l’or numérique (…) Il est meilleur que l’or. »

La brochure décrit le BTC comme une classe d’actifs émergente qui est devenue moins risquée ces dernières années. Le Bitcoin est de plus en plus adopté par les particuliers et les institutions, note le prospectus.

De plus, SkyBridge pense que les fonds spéculatifs, les entreprises publiques, les compagnies d’assurance, les fonds de pension et les banques investiront également dans le Bitcoin dans un futur proche.

Selon Skybridge, l’intérêt croissant des institutionnels est lié aux actions des banques centrales et des taux d’intérêt négatifs : « Les taux d’intérêt négatifs représentent un risque pour les fonds de pension, les compagnies d’assurance qui doivent atteindre des objectifs de rendement pour satisfaire à leurs obligations financières. »