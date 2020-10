Breitling offre des passeports d'authenticité basés sur la blockchain pour toutes ses nouvelles montres

Plusieurs utilisations ont déjà été faites en ce sens : la marque Brilliant Earth a par exemple entré l’identité de plus de 2 millions de diamants sur la blockchain Everledger pour y répertorier leur origine et leur constitution.

Fuschia partage sur une blockchain des détails sur les travailleurs pakistanais qui travaillent pour la marque, Levi Strauss & co enregistre de manière confidentielle les informations sur la santé de ses ouvriers…



Depuis deux ans, de plus en plus de marques de luxe offrent une couche « blockchain » à leurs données et produits. Déterminer sans risque la provenance et l’origine d’un objet de luxe est ainsi devenu un point central pour ces marques qui souhaitent montrer « patte blanche » quant à leur éthique.