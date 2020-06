Hublot lance la Big Bang E, sa nouvelle montre connectée haut de gamme

Ainsi, en se basant sur un socle fonctionnant sous WearOs, le fabricant vient insuffler son savoir-faire dans le boitier et le bracelet. Nouvellement annoncée, la Big Bang E trouve sa place dans cette fine frontière entre luxe et technologie, en étant directement inspirée de la série Big Bang.

D'un point de vue technologique, la Hublot Big Bang E n'est pas bien différente des autres montres connectées sous Wear OS : diamètre de 42 mm du boitier, écran Amoled tactile 390 x 390, molette servant également à la navigation, processeur snapdragon 3100 avec 1 Go de RAM et 8 Go de mémoire interne.

Elle intègre une puce Bluetooth BLE en 4.2, un module Wi-Fi et une puce NFC. Et au regard de sa batterie, annoncée à 300 mAh, son autonomie ne devrait pas dépasser un jour d'utilisation… Rien d'extraordinaire donc.

Tout l'intérêt du produit réside finalement dans son boitier/lunette, son cadran et son bracelet, directement fabriqués par Hublot et issus de la série Big Bang classique (bien plus onéreuse). Ainsi deux modèles seront disponibles : une version avec boitier et lunette en titane pour 5 100 euros, et une version avec boitier et lunette en céramique noire pour 5 700 Euros.