Verneuil-sur-Seine : des failles (corrigées depuis) identifiées dans la consultation publique basée sur la blockchain

On attend beaucoup de la fusion nucléaire, une méthode de production d'énergie reproduisant le comportement du soleil et promettant une énergie propre et pratiquement illimitée. Actuellement, les yeux sont tournés vers Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône) et le projet ITER, qui doit produire son premier plasma expérimental en 2025 et prouver la faisabilité de la fusion nucléaire dans le domaine de la production électrique.