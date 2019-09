Des plug-in exploités sur Wordpress pour pirater des sites

© David MG / Shutterstock.com

Propager des malwares grâce à Wordpress

Les plug-in Wordpress en cause

Source : Techradar

Des hackers ont réussi à créer deset prendre le contrôle de plusieurs sites sur, le système de gestion de contenu (CMS) le plus connu du web, hébergeant près de. Les vulnérabilités de Wordpress ont été causées par une dizaine de plug-in particulièrement vulnérables.La campagne deque subita été lancée au mois de juillet dernier. Des chercheurs deavaient alors découvert un ensemble de failles au sein des plug-in utilisés par le CMS. Ces vulnérabilités ont été utilisées par les pirates pourConcrètement, les hackers créentleur permettant de mettre en place un compte administrateur non autorisé sur un site précis, obtenant ainsi à tous les droits nécessaires pour modifier les sites selon leur bon vouloir.Les équipes de Defiant Inc. ont réussi à découvrirainsi que plusieurs adresses IP liées aux pirates. Cependant, suite à la révélation de ces découvertes sur le site web de Defiant Inc.,. À l'exception d'une, qui continue son travail de sape et n'a toujours par été mise au ban par son serveur,, malgré les demandes de la firme de sécurité informatique.En mars 2019, l'entreprise de sécurité informatiqueaffirmait dans un rapport que. En l'occurrence, les vulnérabilités des plug-in ciblés sont connues et le détail peut être obtenu en suivant les liens ci-dessous :- NicDark (nd-booking, nd-travel, nd-learning, etc.)Il est conseillé aux propriétaires de sites fonctionnant sur Wordpress, et utilisant ces plug-in, de les mettre à jour et de. Les webmasters devraient égalementcomme administrateur sur leur site pour éviter aux hackers de conserver leurs voies d'accès. À l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune information n'a été communiqué sur le nom ou le nombre de sites touchés par ces attaques.