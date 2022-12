Amnesty International piraté par un groupe chinois ?

Amnesty International s'est de nombreuses fois positionnée sur la question des Ouïgours dans le Xinjiang et a critiqué le vote du 6 octobre 2022 à l'ONU qui a rejeté l'établissement d'un débat sur le sujet. De manière plus globale, l'ONG estime que la pression se fait de plus en plus sentir sur les militants des droits de l'Homme.

« Cette affaire de cyberespionnage témoigne du contexte de plus en plus dangereux dans lequel les militants, les journalistes et la société civile doivent naviguer aujourd'hui », s'est inquiété la secrétaire générale d'Amnesty International Canada Ketty Nivyabandi.

En attendant plus d'informations, les autorités compétentes ont été notifiées de cette attaque, tout comme l'ensemble des effectifs ainsi que les donateurs.