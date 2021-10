Apache émet un correctif pour une faille zero-day activement exploitée

Apache a indiqué que cette vulnérabilité était utilisée dans des attaques, sans les décrire plus en avant ni préciser de quelle manière. Il est estimé que plus d'une centaine de milliers de serveurs Apache possèdent la version 2.4.49 de l'Apache HTTP Server et sont potentiellement vulnérables. Il est donc conseillé de faire la mise à jour le plus vite possible, d'autant plus que les preuves de concept se multiplient.