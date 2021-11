"Le mystère Satoshi", la mini-série documentaire d'Arte sur l'histoire du bitcoin est disponible en replay

« Le mystère Satoshi », tel est le nom de cette mini-série documentaire constituée de 6 épisodes de plus de 10 minutes chacun. Ecrite par Rémi Forte et Julien Goetz, la série invite les spectateurs à découvrir notamment les Cypherpunks, un groupe d’informaticiens, qui cherchent à coder une monnaie électronique anonyme et autonome. Tous les informaticiens n'y arrivent pas, sauf un certain Satoshi Nakamoto. Celui-ci profite de la crise financière des subprimes en 2008 pour publier le code du bitcoin.