Les écouteurs bluetooth JBL Tune 125 TWS à moitié prix chez Boulanger !

Les JBL Tune 125TWS sont des petits écouteurs True Wireless livrés avec leur boitier de charge, lui aussi sans fil. D'ailleurs celui-ci est magnétique et lorsque vous mettez vos écouteurs dedans ils sont aimantés et vont se placer automatiquement dans leur emplacement.

Ça permet de les charger trois fois en tout, pour une autonomie totale de 32h en tout. En usage unique, vous être tranquille pour environ 4h30 ou 5h d'écoute, en fonction du volume auquel vous écoutez votre musique. Il est d'ailleurs tout à fait possible d'en écouter qu'un seul pendant que l'autre charge.

Ils sont en plus équipés de micros afin de pouvoir passer vos appels en mode mains libres, avec des commandes tactiles pour décrocher et raccrocher. Ils se connectent facilement en Bluetooth sur tous les smartphones et appareils compatibles. Il ne leur manque qu'un indice de protection et le contrôle tactile du volume pour être au top.