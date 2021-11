Teufel en promotion ! Pourquoi faut-il adopter sa RADIO 3SIXTY nouvelle génération ?

Et la palette est encore plus étendue grâce à la compatibilité entre votre RADIO 3SIXTY et le Wi-Fi ainsi que le Bluetooth (4.2.). En revanche, celle-ci n'embarquant pas de microphone, vous ne pourrez pas la piloter de manière vocale. Il est toutefois envisageable d'y joindre votre enceinte connectée et démarrer de manière native Spotify ou encore Amazon Music. Cependant, grâce à sa fonction Réveil, elle se fera un plaisir d'égayer vos matinées, par exemple en mettant votre radio favorite ou en jouant votre son du moment.

Les amateurs de radio seront également comblés par l'usage de la technologie DAB+. Celle-ci offre une qualité d'écoute approfondie sans souffle ainsi que des dizaines de stations de radio directement rangées, et ce sans avoir besoin de faire une recherche manuelle. On note également les métadonnées associées, telles que des images, grâce à l'écran LCD équipant ce produit. Et si jamais le DAB+ n'est pas disponible chez vous, l'antenne se fera un plaisir de prendre le relai pour vous offrir une riche palette de radios Web, FM et VHF. Au total, ce sont plusieurs centaines de stations radio qui peuvent être réceptionnées. Enfin, grâce à l'app' Teufel Remote, gérez directement votre RADIO 3SIXTY depuis votre smartphone, et là encore de manière très simple.