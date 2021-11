Photoshop : Pourquoi cette promo d'avant Black Friday est immanquable ?

Depuis quelques années maintenant, il n'est plus possible d'acheter le logiciel Photoshop. Celui-ci s'acquiert via une licence mensuelle ou annuelle à renouveler pour continuer d'en profiter.

Toutefois, Adobe décide d'entrer aussi dans le jeu du Black Friday en proposant une réduction de 16% sur son abonnement . Il y a actuellement trois formules disponibles sur le site :

Une formule annuelle mensualisée à 23,99€/mois

Une formule annuelle à 287,77€/an

Une formule mensuelle à à 35,99€/mois

Pour le Black Friday, vous pouvez donc en profiter avec une réduction, ce qui fait la première formule à 20,15€, la seconde à 241,7€ et la dernière à 30,2€. Tout en sachant que vous avez 7 jours d'essai gratuit à la suite desquels vous serez prélevé de la somme de l'abonnement choisit.