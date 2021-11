Double promo sur l'iPad Pro M1 11" à l'approche du Black Friday

Lors du test de l'iPad Pro M1 dans nos colonnes, nous avions été grandement surpris par sa puissance. En effet, la puce M1 utilisée par Apple lui procure une puissance digne d'un Mac.

Ce modèle dispose de 128 Go de stockage et de 8 Go de RAM. Il est équipé de plusieurs capteurs pour les photos : un grand-angle de 12 Mpx, un ultra grand-angle de 10 Mpx et un mode panoramique qui peut aller jusqu'à 63 Mpx.

Ici il s'agit du modèle qui fonctionne uniquement en WiFi 6 enbi‑bande simultané (2,4 GHz et 5 GHz). Et il utilise le Bluetooth 5.0 pour se connecter à d'autres appareils, comme les AirPods par exemple. Ou encore un clavier qui permet de le transformer en véritable ordinateur de travail, vu la puissance qu'il dégage.