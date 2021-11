Rendus du MacBook Air 2022 : Apple va-t-il faire des encoches sur tous ses modèles ?

C'est en tout cas ce que pense le leaker Jon Prosser. À l'aide de Renders by Ian, il a pu partager des visuels dévoilant l'apparence qu'adopterait le nouveau MacBook Air, selon ses informations. On y retrouve une dégaine proche de celle affichée par les MacBook Pro 2021 , mais avec un design nettement plus fin, moins trapu, notamment au niveau du clavier.

La connectique s'articulerait autour de deux ports USB-C Thunderbolt 4, d'une prise casque et d'un connecteur d'alimentation MagSafe . Comme le précise WCCFTech, ces ports USB-C Thunderbolt 4 ne seraient toutefois pas capables de prendre en charge un GPU externe, chose qu'Apple a en effet omis avec ses derniers MacBook Pro. Cette finesse (qui nous paraît quand même un peu exagérée sur les visuels de Jon Prosser) serait quoi qu'il en soit permise par l'ajout d'une puce Apple M2 , plus performante que l'Apple M1, mais aussi plus économe en énergie. On retrouverait donc une nouvelle fois un design fanless pour le MacBook Air…