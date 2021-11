Huawei MatePad Pro : une bonne alternative à l’iPad Pro à prix cassé

Pour convaincre, le MatePad Pro table d'abord sur ses performances. L'appareil peut convenir à tous les usages, que l'on parle de tâches d'ordre professionnel ou pour des occupations plus personnelles.

Ce sont d'abord le processeur Kirin 990 et les 6 Go de mémoire vive qui répondront aux besoins des applications. Ceux-ci devraient assurer sans grande difficulté une grande fluidité, même dans les usages gourmands comme le jeu vidéo. D'ailleurs, pour le jeu vidéo et d'autres tâches graphiques, on pourra profiter du très bel écran 2K de 10,8" de l'appareil. Très bien calibré, celui-ci doit permettre de regarder confortablement des vidéos. Le MatePad Pro embarque aussi un module capable d'enregistrer en 4K/30 FPS.