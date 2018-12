Alexa : 1 700 messages audio d'un utilisateur envoyés par erreur à la mauvaise personne

1 700 conversations envoyées à un parfait inconnu

Une affaire qui relance la gestion des données personnelles collectées par les GAFA

C'est une affaire qu'aurait préféré éviter à quelques jours de Noël. Alors que l'entreprise fait le maximum pour que ses enceintes intelligentessoient l'un des cadeaux de Noël les plus prisés, un utilisateur allemand a eu la désagréable surprise de recevoir desaudio enregistrés par l'assistant Alexa d'un autre utilisateur de l'enceinte connectée.Il avait demandé, en août dernier, une copie de l'intégralité des informations détenues par Amazon, comme le permet le RGPD. Problème : ces fichiers audio, 1 700 au total, proviennent de l'. Sur ces derniers, on entend un homme discuter avec sa compagne dans le salon ou la salle de bain, et l'enceinte atoutes ces conversations au fil du temps.Le destinataire de ces messages, après avoir contacté Amazon sans succès, a alerté les médias pour ébruiter l'affaire et retrouver le malheureux utilisateur, afin de lui remettre ces fichiers audio. Mais ces derniers ont également enquêté sur la manière dont Amazon a géré le problème et communiqué sur le sujet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le géant duconcernant la satisfaction client, puisque Amazon n'a même pas pris la peine de contacter l'homme dont les données personnelles ont été divulguées.Après la publication de cette affaire, Amazon a platement présenté ses excuses : «», a déclaré un porte-parole d'Amazon à The Verge . «».Amazon indique conserver tous les échanges vocaux afin d'améliorer laet la pertinence de son assistant. Ce genre d'incident va relancer les différentes questions concernant le fonctionnement de ces systèmes connectés et la gestion par les géants du web des informations personnelles dont elles disposent.