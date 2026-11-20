Au moins une requête sur cinq venait d'un bot sur les pages GTA 6 des sites marchands pendant la semaine de lancement. Les agents IA, ChatGPT en tête, ont aussi pointé le bout de leur nez.
Le lancement de GTA 6 a attiré les bots en masse sur les sites marchands, avec au moins 20 % des requêtes d’origine automatisée, comme nous l'apprend l'entreprise française DataDome ce vendredi 20 novembre. Son étude, menée sur dix sites marchands, marketplaces et comparateurs de prix, révèle des robots plus rapides et plus discrets que jamais. Pendant ce temps, le trafic humain était multiplié par 2,4 le jour de la sortie, et celui des agents IA bondissait de 35 %. Datadome insiste particulièrement la percée des agents IA, encore marginaux, mais déjà dominés par ChatGPT.
Les bots, passagers clandestins du lancement de GTA 6
Treize ans après GTA 5, les fans se pressaient devant leur écran pour ne rien rater de la sortie de GTA 6, mais tous les visiteurs des boutiques en ligne n'avaient pas forcément des doigts au bout des mains. Pour mesurer le phénomène, Jérôme Segura, qui est le directeur de la recherche contre les cybermenaces chez DataDome, a scruté la semaine de lancement de GTA VI. L'entreprise cyber française, spécialisée dans la gestion des bots et des agents IA, compte notamment parmi ses clients Etsy, PayPal, Leboncoin et SoundCloud. Du coup, Jérôme a analysé le trafic des pages dédiées au jeu sur ces dix sites. Imaginez qu'au moins une requête sur cinq n'émanait pas d'un humain, mais d'un programme automatisé.
Et ces robots ne chôment pas. Sur une même page PS5, DataDome a observé jusqu'à neuf actualisations par seconde depuis certaines connexions domestiques, un rythme qu'aucun index, même très nerveux, ne peut tenir. C'est le genre de cadence qui permet de guetter un stock et de réfagir avant tout le monde, même pour un jeu largement vendu en numérique, et dont la boîte ne contient qu'un code. Le graphique fourni par l'entreprise, du lundi 16 au jeudi 19 novembre, illustre bien ce contraste, car la courbe des humains suit un cycle régulier, grimpe nettement mercredi puis culmine le jour de la sortie, tandis que celle des bots avance en dents de scie, avec des pics parfois au moment même où le trafic humain est au plus bas.
Ce qui agace évidemment, c'est que 82 % de ces bots provenaient de connexions internet résidentielles ou mobiles, c'est-à-dire de box et de forfaits comparables à ceux de n'importe quel internaute. Il est impossible, dès lors, de les démasquer à leur seule adresse, comme on le ferait avec un serveur logé dans un datacenter. Pour les sites, faire le tri entre le client pressé et la machine devient un sacré casse-tête. C'est précisément le métier de DataDome, qui dit analyser chaque jour plus de 5 000 milliards de signaux et bloquer plus de 20 000 attaques par seconde.
Agents IA et ruée humaine autour de GTA 6
L'autre visiteur inattendu, enfin quoi que, c'est l'intelligence artificielle. Les requêtes des agents IA ont bondi de 35 % le jour du lancement. Elles ne représentaient encore que 0,5 % du trafic total, mais un nom écrasait la concurrence : ChatGPT-User, l'agent qui consulte une page quand un internaute le demande à ChatGPT. Ce dernier concentrait à lui seul 59 % de cette activité. C'est sans doute le signe que certains confient déjà une partie de leurs recherches d'achat à une IA.
Les humains, eux, n'ont pas boudé leur plaisir bien entendu, avec un trafic multiplié par 2,4 le jour de la sortie. Il faut dire que GTA 6 a enchaîné les temps forts en quelques jours. Citons au hasard ce 99/100 sur Metacritic, les premiers joueurs lancés depuis la Nouvelle-Zélande, une panne du PlayStation Network mercredi soir et un record de trafic chez Bouygues Telecom, où le jeu a pesé jusqu'à 40 % du trafic total en journée.
Au-delà de Vice City, ces chiffres ravivent un casse-tête familier chez les chasseurs de consoles, de sneakers, de billetterie ou de ventes flash. Comment laisser à chacun une vraie chance de décrocher les produits les plus convoités, quand des robots surveillent les stocks et dégainent à une vitesse surhumaine ? La question dépasse le jeu vidéo, et nul doute désormais que l'essor des agents IA, déjà capables de naviguer sur le web, voire d'acheter à notre place, pourrait bien corser encore la partie.