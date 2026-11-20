Et ces robots ne chôment pas. Sur une même page PS5, DataDome a observé jusqu'à neuf actualisations par seconde depuis certaines connexions domestiques, un rythme qu'aucun index, même très nerveux, ne peut tenir. C'est le genre de cadence qui permet de guetter un stock et de réfagir avant tout le monde, même pour un jeu largement vendu en numérique, et dont la boîte ne contient qu'un code. Le graphique fourni par l'entreprise, du lundi 16 au jeudi 19 novembre, illustre bien ce contraste, car la courbe des humains suit un cycle régulier, grimpe nettement mercredi puis culmine le jour de la sortie, tandis que celle des bots avance en dents de scie, avec des pics parfois au moment même où le trafic humain est au plus bas.