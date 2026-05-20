DataDome, qui a déjà montré son savoir-faire en matière de lutte contre les attaques DDoS, évoque le cas d'une vente de billets lancée à minuit pour un grand événement sportif. La société française a analysé l'ensemble du trafic en file d'attente, pour finalement constaté que 31 % des connexions n'émanaient pas d'humains mais de bots malveillants, soit un total de 2,4 millions de requêtes automatisées, sur 7,8 millions. Pendant que des fans attendaient sagement leur tour derrière leur écran, près d'un tiers de la file était occupé par des machines venues rafler les places en leur nom, pour viser une revente à prix démentiel ou alors frauduleuse ensuite sur les réseaux sociaux et messageries.