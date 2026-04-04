Des domaines comme celinediontour.fr ont été créés pour singer les plateformes officielles : design crédible, catégories de places, prix légèrement inférieurs au marché. Maïa Rinckenberger, responsable des réseaux sociaux chez AEG, a remarqué sur l'un de ces faux sites un plan de salle complet avec des tarifs par catégorie, 450 euros pour la fausse catégorie or, au-dessus des prix réels.

Parmi les victimes, notre confrère Francenfo a interrogé Séverine Couture, professeure de musique. Elle a cliqué sur un visuel officiel dans un fil Instagram à 6 h30 du matin. Le site était, selon ses propres mots, « super bien fait ». Elle y a saisi ses coordonnées bancaires. Avant même qu'elle comprenne qu'elle venait de se faire arnaquer de 170 euros, le site avait fermé.

Tellement bien faits, ces faux-sites, que cela va même jusqu'à la demande d'empreinte de carte bancaire. La billetterie officielle AXS demande effectivement cette vérification lors de l'inscription, pour vérifier qu'un humain est derrière l'écran et qu'il ne s'agit pas d'un bot programmé par un cyberapirate. Selon Lucile Genest, directrice générale d'AXS France cette empreinte n'est pas conservée pour le paiement final, car elle est redemandée ensuite. Des faux sites copient désormais exactement cette étape pour collecter des données bancaires, en pariant sur le fait que les fans habitués au parcours officiel ne trouveront rien d'anormal.