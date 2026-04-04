7 millions de fans pour 720 000 places de concert disponibles, et des escrocs à l'œuvre avant même l'ouverture de la billetterie. Le retour de Céline Dion à Paris La Défense Arena en septembre 2026 a déclenché une ruée dont profitent deux types de fraudeurs très distincts.
Trois millions de personnes inscrites à la loterie pour accéder à la prévente, et simultanément, plus de dix millions de tentatives de connexion attribuées à des bots en une seule nuit. Voilà ce qui se passe sur Internet quand Céline Dion annonce son retour à Paris pour une série de concerts à Paris la Défense Arena. Un engouement planétaire doublé d'une infrastructure de fraude mise en place dès l'annonce officielle du 30 mars. Plusieurs fans ont déjà perdu entre 170 et 440 euros sur des faux sites de billetterie, alors que les ventes officielles n'ont pas encore vraiment démarré.
Des faux sites qui imitent jusqu'à la procédure bancaire
Des domaines comme celinediontour.fr ont été créés pour singer les plateformes officielles : design crédible, catégories de places, prix légèrement inférieurs au marché. Maïa Rinckenberger, responsable des réseaux sociaux chez AEG, a remarqué sur l'un de ces faux sites un plan de salle complet avec des tarifs par catégorie, 450 euros pour la fausse catégorie or, au-dessus des prix réels.
Parmi les victimes, notre confrère Francenfo a interrogé Séverine Couture, professeure de musique. Elle a cliqué sur un visuel officiel dans un fil Instagram à 6 h30 du matin. Le site était, selon ses propres mots, « super bien fait ». Elle y a saisi ses coordonnées bancaires. Avant même qu'elle comprenne qu'elle venait de se faire arnaquer de 170 euros, le site avait fermé.
Tellement bien faits, ces faux-sites, que cela va même jusqu'à la demande d'empreinte de carte bancaire. La billetterie officielle AXS demande effectivement cette vérification lors de l'inscription, pour vérifier qu'un humain est derrière l'écran et qu'il ne s'agit pas d'un bot programmé par un cyberapirate. Selon Lucile Genest, directrice générale d'AXS France cette empreinte n'est pas conservée pour le paiement final, car elle est redemandée ensuite. Des faux sites copient désormais exactement cette étape pour collecter des données bancaires, en pariant sur le fait que les fans habitués au parcours officiel ne trouveront rien d'anormal.
Derrière les faux sites, des réseaux organisés
Dix millions de tentatives automatisées en une nuit : les bots ne cherchent pas à arnaquer directement les fans, mais à rafler des places pour les revendre à prix spéculatif sur les réseaux sociaux. Pour bloquer ce marché parallèle, la billetterie officielle impose la vérification d'identité et l'empreinte de carte.
Arnaud Meersseman est directeur général d'AEG Presents France. Il rappelle que les seuls canaux valables sont AXS, Ticketmaster et Fnac Spectacles, accessibles uniquement via le site officiel de la star, celinedion.com. Tout post Instagram promettant des places déjà obtenues est faux, prévient-il.
Ce qu'il faut retenir, que l'on soit fan de Céline Dion ou pas, c'est qu'un lien reçu par message privé ou via une publicité sur les réseaux sociaux est suspect, même s'il renvoie vers un site visuellement convaincant. De la même façon, un nom de domaine avec un tiret, un mot supplémentaire ou une extension inhabituelle (.vip, .info, .net) est un signal d'alarme immédiat. Et si un site demande une empreinte bancaire sans être l'un des trois partenaires officiels, c'est une collecte frauduleuse. Les résultats du tirage au sort arriveront par mail uniquement via AXS, Ticketmaster ou Fnac Spectacles. Tout autre expéditeur qui prétend la même chose ment.
Et si vous n'avez pas été retenu au tirage au sort, les escrocs continueront de vous traquer lorsque vous chercherez à acheter vos places, d'ici le mois de septembre.
Alice Koiran, commissaire et cheffe du pôle de détection des menaces cyber, a expliqué à TF1 que les victimes en France sont ciblées par les mêmes groupes organisés. La plateforme Thésée permet de regrouper les plaintes individuelles pour remonter jusqu'à ces réseaux.