Le bureau du procureur du district du Queens a annoncé le 3 mars 2025 l'arrestation de deux personnes impliquées dans un réseau de vol et revente de billets de concert. Tyrone Rose, 20 ans, et Shamara P. Simmons, 31 ans, ont comparu devant le tribunal pénal pour plusieurs chefs d'accusation, dont vol qualifié et falsification informatique.

Selon les documents judiciaires, les deux suspects ont détourné près de 1000 billets entre juin 2022 et juillet 2023, principalement pour la tournée Eras de Taylor Swift, mais aussi pour des concerts d'Adele, d'Ed Sheeran, des matchs de NBA et l'US Open. Le montant total des profits illégaux s'élève à 635 000 dollars, soit 586 000 euros environ. L'enquête a démarré après un signalement de la plateforme de vente de billets StubHub, et continue pour identifier d'éventuels autres complices.