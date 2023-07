Que s'est-il passé avec la billetterie des concerts de Taylor Swift, qui doit se produire en France ?

Si vous suivez un tant soit peu l'actualité musicale, vous savez sans doute que la chanteuse américaine Taylor Swift va poser ses bagages en France en 2024, dans le cadre de sa tournée The Eras Tour (qui sera en live, et non virtuelle) La chanteuse sera ainsi présente à Paris (La Défense Arena) les 9, 10, 11, et 12 mai 2024, mais aussi au Groupama Stadium de Lyon les 2 et 3 juin.