Christian Wehle avoue qu'il s'agit de l’une des campagnes de certification les plus rigoureuses jamais menées par le constructeur européen, installé à côté de l'aéroport Marseille-Provence. Quarante personnes y ont pris part, des équipes d’essais en vol aux mécaniciens chargés des prototypes, en passant par l’assurance qualité. Au total, la campagne a permis de cumuler 130 heures de vol et plus de 800 atterrissages d’essai. À Leadville comme à Albuquerque, il fallait en outre un air parfaitement immobile pour évaluer le vol stationnaire. La moindre brise aide en effet l’hélicoptère à se porter, un peu comme un cerf-volant, ce qui fausserait la mesure. Pour saisir ces rares créneaux sans vent, les équipages décollaient souvent avant le lever du soleil. Ils étaient organisés en deux équipes successives et travaillaient jusqu’après le coucher du soleil, heure de la dernière inspection de l’appareil.