Airbus commence à imaginer ses hélicoptères sans pilote à bord. Dévoilé lors du salon international de l'aéronautique de Berlin (ILA 2026), le U145 reprend la base du H145 pour en faire un drone cargo autonome, capable d'emporter du fret sans équipage.

L'idée est à la fois simple et ambitieuse. Plutôt que de concevoir un appareil entièrement nouveau, Airbus conserve la cellule, la puissance et la charge utile d'un hélicoptère déjà éprouvé, tout en remplaçant le cockpit par des capteurs, des systèmes de pilotage automatisés et un espace mieux adapté au transport.

Un hélicoptère connu, mais sans cockpit

Le U145 ne part ainsi pas d'une feuille blanche. Il dérive directement de la famille H145, dont plus de 1 800 exemplaires sont en service dans le monde. Airbus s'appuie donc sur une plateforme déjà largement utilisée pour accélérer le développement et limiter les risques industriels. Cette version se base aussi sur les travaux effectués sur l'hélicoptère Cabri G2, transformé en 2019 en drone aéronaval (VSR700) pour la Marine nationale française.