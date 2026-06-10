Depuis ce mardi 9 juin 2026, c'est officiel, quatre acteurs majeurs de l'industrie française et européenne ont décidé de s'associer pour produire du SAF, donc du carburant d'aviation durable visant à émettre moins de CO 2 , à grande échelle et directement dans le nord de la France, via une société baptisée Rebound. La technologie au cœur du projet, l'Alcohol-to-Jet, convertit des résidus agricoles en carburant compatible avec les avions actuels. Si tout se passe comme prévu, Rebound pourrait devenir l'une des plus grandes installations du genre en Europe, avec une capacité de 160 000 tonnes de carburant d'aviation durable chaque année.