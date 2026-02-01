Willie Walsh, directeur général de l’Iata, l'Association du transport aérien international, a alerté à Paris sur le retard de l’Europe dans la production de carburants d’aviation durable. Aujourd’hui, les SAF, pour « sustainable aviation fuels », issus de biomasse ou d’huiles usagées, représentent à peine 2 % du carburant utilisé dans les avions comme les Airbus.

L’Union européenne prévoit d’atteindre 20 % d’incorporation en 2035, avec un quart de ces carburants synthétiques produits à partir d’hydrogène vert et de CO2.

Les compagnies redoutent que les coûts et la complexité technique freinent cette transition, sans pour autant remettre en cause leur engagement vers le zéro émission nette à l’horizon 2050.