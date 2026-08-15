Réalisé sous un certificat expérimental délivré par la FAA (l'administration de l'aviation civile des États-Unis), ce premier vol a permis d'enchaîner décollage, montée, manœuvres et atterrissage. Heart Aerospace affirme n'avoir consommé qu'environ 5 dollars d’électricité. Un chiffre accrocheur, mais qui ne dit évidemment pas tout. Le X1 ne transportait aucun passager et cette somme n'inclut pas le coût des batteries ni celui des infrastructures ou de la maintenance. L'objectif était avant tout de valider l'aérodynamique, la propulsion et l'intégration des systèmes.

L'avenir proche est plutôt à l'hybride

Pour Heart Aerospace, le véritable enjeu commercial s'appelle ES-30. Cet avion régional de 30 places promet environ 200 kilomètres d'autonomie en mode entièrement électrique, 400 kilomètres en hybride avec 30 passagers et jusqu’à 800 kilomètres avec 25 passagers. Un premier exemplaire de présérie est en construction à Los Angeles avec des essais en vol prévus en 2028 et une entrée en service visée en 2031. United Airlines, Air Canada et JSX ont déjà manifesté leur intérêt.

Cette motorisation convient particulièrement aux liaisons régionales, souvent courtes et opérées depuis des aéroports proches des zones habitées. Les moteurs électriques réduisent fortement le bruit mécanique, même si celui des hélices demeure, et ils pourraient assurer au moins les phases de roulage, de décollage ou d’approche sans émissions locales.