Phileas, dont on devine que Safran ne lui a pas donné ce nom par hasard (en référence au héros du Tour du monde en quatre-vingts jours de Jules Verne), est un vrai moteur, équipé de deux machines électriques bien réelles. Elles sont fixées sur les deux arbres qui font tourner le moteur, avec l'arbre « haute pression » et l'arbre « basse pression », un peu la colonne vertébrale du réacteur, qui entraînent les différents étages de turbines et de compresseurs. Ces machines savent aussi bien jouer les moteurs, en puisant de l'énergie électrique pour aider le réacteur, que les générateurs, en la produisant à partir de sa rotation. Le tout est piloté par une électronique de puissance embarquée, sorte de chef d'orchestre qui gère les flux d'électricité, et un système de distribution électrique qui les achemine où il faut, deux briques technologiques conçues par Safran Electrical & Power.