D'ailleurs, on parle de Rolls-Royce et easyJet, mais ces derniers n'ont pas été les seuls à travailler là-dessus. Le géant indien Tata Consultancy Services a apporté des ressources techniques clés pour tenir le rythme du programme. Le HSE, le régulateur britannique de la sécurité au travail, a de son côté construit une installation spéciale capable de stocker et d'acheminer l'hydrogène sous pression en toute sécurité, une infrastructure sans laquelle les essais n'auraient pas été possibles. C'est finalement au centre NASA Stennis, dans le Mississippi, le plus grand site américain dédié aux tests de moteurs depuis 1961, que tout s'est fait. « Ce programme nous apporte la compréhension la plus avancée du comportement de l'hydrogène dans une turbine aéronautique moderne », salue-t-on chez Rolls-Royce.