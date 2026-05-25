Safran Nacelles immerge la pièce dans un bassin de 9 mètres de diamètre et 7 mètres de profondeur. Un opérateur la serre d'abord autour de son moule, puis aspire tout l'air entre les deux. Il déclenche ensuite une charge au fond de l'eau. L'onde de choc se propage dans le liquide et frappe la surface du métal d'un seul coup, partout en même temps. « C'est tellement précis que si l'on met un cheveu entre la pièce et le moule, il y aura sa marque dans le métal », explique Jean-Bernard Guillon, chef de projet intégration 3DMF chez Safran Nacelles. Quelqu'un qui se tient à proximité n'entend pas plus de bruit qu'au passage d'un camion. Safran Nacelles a baptisé sa marque 3DMF et annonce 100% de pièces conformes.

Les industriels forment le métal par explosion depuis les années 1950. À partir des années 1990, la modélisation numérique leur a donné une précision bien supérieure. Un point de fabrication explique pourquoi la méthode revient moins cher. Sur une presse classique, un fabricant taille deux moules complémentaires, un mâle et une femelle, qu'il doit ajuster au millième l'un contre l'autre. Avec l'onde de choc dans l'eau, ce même fabricant n'usine plus qu'un seul moule rigide, car l'eau pousse le métal à la place du second. Il évite donc de concevoir, d'usiner et de régler la moitié des moules. Cette économie compte surtout en petite série, quand le prix des moules se répartit sur très peu de pièces.

Jusqu'en 2024, Safran ne maîtrisait pas cette technique en interne. Le groupe a racheté la PME néerlandaise 3D Metal Forming, qui détenait seule ce savoir-faire et fabriquait surtout des pièces pour l'aéronautique. Un industriel français contrôle donc désormais une compétence rare, jusque-là logée chez un sous-traitant étranger. Safran Nacelles exploite encore l'unique installation sur le site d'origine, à Lelystad aux Pays-Bas, mais étudie son transfert vers d'autres de ses sites.