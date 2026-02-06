Pour Bruno Even, président d'Airbus Helicopters, avec ces investissements, « nous allons garantir la compétitivité sur le long terme de notre outil industriel et continuer à innover pour offrir des solutions adaptées aux besoins de nos clients », dit-il. Fort de ses 12 500 collaborateurs, le QG d'Airbus Helicopters à Marignan-Vitrolles, tout près de Marseille, est le troisième pôle industriel français et le premier employeur privé de la région PACA.