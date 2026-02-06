Airbus Helicopters lance la construction de sa NextGen Factory à Marignane-Vitrolles, une usine ultra moderne de 31 000 m² qui bénéficie du soutien du programme France 2030, à hauteur de 25 millions d'euros.
L'entreprise Airbus Helicopters a lancé ce vendredi 6 février les travaux de sa NextGen Factory sur le site de Marignane-Vitrolles, en présence du ministre des Transports Philippe Tabarot et du ministre délégué à l'Industrie Sébastien Martin. L'usine de nouvelle génération regroupera les activités d'usinage des rotors et transmissions, éléments vitaux des hélicoptères, dans un bâtiment de 31 000 m² aux standards de l'industrie 4.0.
Une usine 4.0 pour fabriquer le cœur des hélicoptères
La NextGen Factory d'Airbus Helicopters, c'est son nom, concentrera les activités d'usinage et de procédés spéciaux pour les rotors et transmissions. Autrement dit, les organes vitaux qui font voler les hélicoptères. Sur 31 000 m², le bâtiment incarnera le meilleur de l'industrie 4.0 avec des processus connectés et automatisés, tout en respectant les standards environnementaux les plus stricts.
L'État a souhaité contribuer au chantier. 25 millions d'euros issus du programme France 2030 viendront financer ce projet. Un soutien qui s'explique par l'intérêt technologique de l'initiative, puisque les innovations développées ici pourront irriguer toute la chaîne de fournisseurs, voire d'autres secteurs industriels travaillant sur des pièces mécaniques à forte puissance. L'effet d'entraînement promis séduit.
Pour Bruno Even, président d'Airbus Helicopters, avec ces investissements, « nous allons garantir la compétitivité sur le long terme de notre outil industriel et continuer à innover pour offrir des solutions adaptées aux besoins de nos clients », dit-il. Fort de ses 12 500 collaborateurs, le QG d'Airbus Helicopters à Marignan-Vitrolles, tout près de Marseille, est le troisième pôle industriel français et le premier employeur privé de la région PACA.
Un pacte territorial et une académie pour sécuriser l'avenir
La visite ministérielle a aussi permis d'officialiser le Pacte Territorial « Sud Avenir Hélico », validé il y a plus d'un an. Cette alliance inédite réunit l'avionneur, l'État, la Région Sud, la Métropole Aix-Marseille-Provence et les communes de Marignane et Vitrolles. Tous se fixent l'objectif de faire bloc face à une concurrence internationale agressive, pour protéger ainsi une filière qui fait vivre près de 20 000 emplois dans la région.
Dans la foulée, Airbus a annoncé la création de l'Académie de l'Hélicoptère. Ce centre de formation mutualisé, lauréat lui aussi de France 2030 avec 9,5 millions d'euros de soutien au passage, aura la charge de former les ingénieurs et techniciens de demain aux métiers de l'usinage haute précision et de la production agile.
L'académie rayonnera bien au-delà de l'aérospatial, promet Airbus Helicopters. Gérée par un consortium de partenaires, elle transmettra son savoir-faire à d'autres industries comme la construction navale ou le nucléaire. Plutôt que de garder jalousement ses secrets, Airbus mise sur l'essaimage pour renforcer tout l'écosystème industriel provençal. Et c'est malin.