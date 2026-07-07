Airbus a signé un nouveau contrat avec les douanes américaines. Dix hélicoptères H125 viendront renforcer la flotte de l'Air and Marine Operations, chargée de la sécurité des frontières aux États-Unis. Un succès pour l'avionneur européen.
Airbus continue de s'implanter et de s'imposer outre-Atlantique. Ce mardi 7 juillet, l'avionneur européen a annoncé depuis Grand Prairie, aux États-Unis, la signature d'un contrat portant sur dix hélicoptères H125, commandés par l'Air and Marine Operations (AMO), l'unité en charge des opérations aériennes et maritimes au sein du CBP, l'agence américaine des douanes et de la protection des frontières. Ces appareils seront affectés à des missions de maintien de l'ordre, de sécurité des frontières et de sécurité publique sur tout le territoire américain.
Avec le H125, une relation de confiance qui se prolonge entre Airbus et les douanes américaines
Ce contrat renforce les liens entre Airbus et le CBP, qui travaillent ensemble depuis plusieurs années déjà, et cette nouvelle commande allonge la liste des collaborations entre les deux parties. Bart Reijnen, qui est à la tête de la région Amérique du Nord chez Airbus Helicopters, explique que cette décision confirme la place qu'occupe le H125 dans l'arsenal aérien de l'agence, y compris pour des missions jugées exigeantes.
Le dirigeant met en avant, dans le communiqué diffusé par Airbus, la capacité de l'appareil à répondre aux besoins de missions de sécurité publique menées dans des conditions parfois difficiles. Rien d'anodin quand on sait que ces hélicoptères sont amenés à intervenir aussi bien lors de patrouilles frontalières que d'opérations tactiques ponctuelles.
Au-delà de la vente des appareils, Airbus dit vouloir accompagner l'agence sur la durée, avec des services associés destinés à maintenir la flotte opérationnelle en permanence. Une promesse qui est plutôt logique, surtout quand il s'agit d'une agence qui ne tolère pas d'interruption.
Un appareil pensé pour les opérations de sécurité les plus exigeantes
L'hélicoptère H125 n'est pas un inconnu pour les forces de l'ordre nord-américaines. Airbus le décrit comme un appareil clé pour les opérations aériennes de sécurité menées sur tout le continent. Il a été pensé pour fonctionner dans des environnements difficiles, avec la polyvalence nécessaire pour couvrir plusieurs types de missions liées à la sécurité intérieure.
À bord, l'hélicoptère embarque plusieurs dispositifs de série destinés à limiter la charge de travail des pilotes et à sécuriser le vol. On y retrouve un système de régulation numérique du moteur à double canal (FADEC), un enregistreur de données de vol, ainsi que des commandes hydrauliques redondantes, particulièrement utiles lors d'opérations tactiques complexes.
Le léger monomoteur, assemblé dans l'usine Airbus de Columbus, dans le Mississippi, mise sur une bonne visibilité depuis le cockpit, un vrai plus pour des missions de patrouille et de surveillance, tout en conservant des coûts d'exploitation contenus. Présenté par Airbus comme une référence mondiale dans sa catégorie, le H125 doit permettre aux services américains de renforcer ses capacités opérationnelles et d'avancer sur ses objectifs de modernisation de flotte, dans un contexte où la sécurité des frontières demeure un enjeu de premier plan aux États-Unis sous l'administration Trump.