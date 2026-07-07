Le léger monomoteur, assemblé dans l'usine Airbus de Columbus, dans le Mississippi, mise sur une bonne visibilité depuis le cockpit, un vrai plus pour des missions de patrouille et de surveillance, tout en conservant des coûts d'exploitation contenus. Présenté par Airbus comme une référence mondiale dans sa catégorie, le H125 doit permettre aux services américains de renforcer ses capacités opérationnelles et d'avancer sur ses objectifs de modernisation de flotte, dans un contexte où la sécurité des frontières demeure un enjeu de premier plan aux États-Unis sous l'administration Trump.