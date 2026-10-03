Les spécialistes, à cette heure, très restent prudents. L'intelligence artificielle aide à gagner du terrain dans les armées du monde entier. Elle aide à traiter les informations sur les cibles ou à conduire les lancements, et les guerres en Ukraine et en Iran ont montré l'intérêt de l'associer aux drones et aux missiles. Mais doit-on croire Pyongyang, dont la technologie reste en retrait des grandes puissances ? Un missile qui manœuvre en fin de course est plus dur à intercepter, sans pour autant garantir une précision parfaite. Les experts qui ont déjà évoqué le sujet affirment néanmoins qu'avec l'aide militaire russe, en échange des troupes envoyées soutenir Moscou contre l'Ukraine, la Corée du Nord pourrait très vite progresser.