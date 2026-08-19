Les chercheurs insistent surtout sur la légèreté de leur modèle d’IA. Il demanderait suffisamment peu de puissance de calcul pour fonctionner directement à bord d’un missile, où l’espace, l’énergie disponible et les capacités de traitement sont forcément limités.

« Les modèles de reconnaissance légers pourraient devenir largement utilisés dans les futurs missiles air-air, car ils peuvent fournir une reconnaissance à grande vitesse tout en maintenant de solides capacités d’identification », estime An Jiangshan, auteur principal de l’étude. Un tel système pourrait même, à terme, aider un missile à distinguer un avion de chasse de ses leurres thermiques.