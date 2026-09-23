Une Superstrike mieux équilibrée, un casque plus endurant, un clavier avec écran OLED et un nouveau tapis de souris… Logitech G fait évoluer son équipement destiné à l’esport. Des nouveautés séduisantes, mais qui ne seront malheureusement pas à la portée de toutes les bourses.
Sept mois à peine après avoir lancé sa souris à clic haptique, Logitech G remet déjà l’ouvrage sur le métier. À l’occasion de l'événement Logitech G Play 2026 à Varsovie (Pologne), le fabricant suisse présente sa nouvelle souris Pro X3 Superstrike accompagnée d’un nouveau casque gamer, d’un clavier à interrupteurs magnétiques et du premier tapis de souris de sa gamme Pro Series. Quatre nouveautés attendues dès ce mois-ci avec une ambition commune : affiner des produits déjà bien installés auprès des joueurs compétitifs.
Une Superstrike mieux équilibrée et un tapis qui prend de l’épaisseur
La souris Pro X3 Superstrike conserve ce qui faisait l’originalité de la X2 : son système HITS, qui remplace le clic mécanique traditionnel par une détection inductive et un retour haptique personnalisable. Les joueurs peuvent ainsi ajuster le point de déclenchement et la sensation du clic selon leurs préférences.
La souris Pro X3 Superstrike arrive à peine sept mois après le lancement de la X2. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Cette nouvelle version s’attaque surtout à deux critiques adressées à son aînée. Logitech affirme avoir revu la répartition de ses 61 grammes pour corriger une sensation de lourdeur à l’avant. L’autonomie passerait également de 90 à 135 heures. La facture grimpe elle de 10 euros, à 190 euros, tandis que la X2 reste au catalogue.
- Clic haptique HITS innovant et silencieux
- Très confortable en jeu
- Excellente précision (HERO 2, 8000 Hz)
Face à une Razer Viper V4 Pro plus légère, avec ses 49 grammes en version noire, Logitech continue donc de miser sur la personnalisation du clic plutôt que sur la seule chasse aux grammes.
La souris s’accompagne du Pro X Control, premier tapis à rejoindre officiellement la Pro Series. Vendu 70 euros, il associe une surface tricotée, pensée pour conserver une glisse régulière dans toutes les directions, à une mousse Slimflex de 6 mm. C’est deux fois l’épaisseur du G640 et davantage que les 3,5 mm des SteelSeries QcK Performance.
Un casque qui soigne la voix et un clavier qui évite les allers-retours dans les menus
Le casque Pro X3 Lightspeed, proposé à 280 euros, conserve les haut-parleurs en graphène de son prédécesseur, mais promet de meilleures communications grâce à un nouveau microphone omnidirectionnel avec un échantillonnage à 48 kHz. Logitech annonce également 70 heures d’autonomie, contre 50 auparavant, et adopte un bandeau perforé pour améliorer le confort.
À ce niveau de prix, le casque croisera notamment le Razer BlackShark V3 Pro, vendu 270 euros et équipé d’une réduction active du bruit. Le nouveau micro du Logitech devra donc faire ses preuves en test.
Même logique d’évolution pour le clavier Pro X2 Rapid. Ce clavier filaire sans pavé numérique conserve ses interrupteurs magnétiques et le Rapid Trigger, qui permet à une touche de se réarmer dès qu’elle remonte légèrement. La principale nouveauté se trouve au-dessus des touches : un écran OLED accompagné d’une molette facilite le réglage du point d’activation, directement sur le clavier.
L’ancien modèle proposait déjà des réglages sans passer par l'utilitaire G Hub, mais sans cet afficheur. Un repose-poignets en silicone rejoint également l’ensemble, facturé 250 euros. Le Pro X2 Rapid doit ainsi se mesurer aux Wooting 80HE et Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz, qui proposent également un point d’activation réglable et le Rapid Trigger. Son écran OLED le rapproche plus particulièrement du SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3, qui permet déjà d’ajuster ces paramètres directement sur le clavier.
Mais aussi des volants, des souris relookées et améliorées, un nouveau micro Yeti…
L'événement Logitech G Play réserve aussi quelques nouveautés en dehors de la gamme Pro Series. Un ensemble de simulation RS50 McLaren à 849 euros réunit une base à entraînement direct de 8 Nm, un volant Formula et un pédalier. Des versions PC des volants G923 et RS50 sont également prévues, tandis que la souris G305 X Superlight et les claviers G316 X accueillent un nouveau coloris lilas. Une mise à jour gratuite doit par ailleurs porter le capteur des G502 X Plus et Lightspeed à 44 000 DPI. Logitech dévoile également le Yeti 2, nouvelle version de son célèbre microphone, auquel nous consacrerons un article à part.
Côté logiciels, G Hub Replay promet de capturer automatiquement les meilleurs moments d’une partie, tandis que Network Boost doit améliorer la stabilité des directs mobiles dans Streamlabs. Il n'y a pas à dire, Logitech a mis le paquet pour cette rentrée 2026.