Face à une Razer Viper V4 Pro plus légère, avec ses 49 grammes en version noire, Logitech continue donc de miser sur la personnalisation du clic plutôt que sur la seule chasse aux grammes.

La souris s’accompagne du Pro X Control, premier tapis à rejoindre officiellement la Pro Series. Vendu 70 euros, il associe une surface tricotée, pensée pour conserver une glisse régulière dans toutes les directions, à une mousse Slimflex de 6 mm. C’est deux fois l’épaisseur du G640 et davantage que les 3,5 mm des SteelSeries QcK Performance.