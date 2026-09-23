Capteur de proximité, réduction du bruit par IA et écran couleur… Logitech modernise son célèbre microphone USB avec une promesse simple : conserver une voix régulière, même lorsque son utilisateur bouge devant son bureau.
Plus besoin de rester figé devant son micro pour conserver un niveau sonore constant. Officiellement présenté ce 23 septembre, le Logitech Yeti 2 veut corriger l’un des petits travers des enregistrements à domicile : cette voix qui s’éloigne dès que l’on recule sur sa chaise ou que l’on tourne la tête. Héritier du microphone lancé par Blue en 2009, le Yeti 2 arrivera d'ici à fin septembre en noir ou en blanc, à 170 euros.
Un micro qui s’adapte à vos mouvements
La principale nouveauté tient dans un capteur de proximité 3D. Logitech explique qu’il permet d’ajuster automatiquement le gain, l’équilibre sonore et la directivité du microphone selon les déplacements de son utilisateur. Là où le Yeti original demandait de régler soi-même l’amplification et de choisir parmi quatre modes de captation, son successeur veut prendre une partie de ces décisions à votre place.
Une réduction du bruit par IA doit également atténuer les sons indésirables en se concentrant sur la voix. L’écran couleur ne se contente pas d’afficher les niveaux : son petit Yeti animé avertit l’utilisateur lorsque le gain est trop faible ou trop élevé, ou lorsque le signal sature. La molette permet aussi de sélectionner des préréglages et d’ajuster l’égaliseur sans passer systématiquement par l'utilitaire maison, G Hub.
La fiche technique progresse aussi, avec un enregistrement jusqu’en 24 bits/48 kHz, contre 16 bits/48 kHz pour le premier modèle. De quoi offrir davantage de latitude au traitement audio, sans garantir pour autant une voix plus agréable à l’écoute.
Face à Elgato et Shure, Logitech mise sur son capteur 3D
À 170 euros, le Yeti 2 retrouvera notamment l’Elgato Wave:3 MK.2, qui facilite déjà le réglage du niveau sonore et limite les risques de saturation. Le Shure MV6 adapte lui aussi automatiquement son gain à la distance et au volume de la voix, tout en réduisant les bruits de fond.
Logitech compte donc surtout se distinguer par son capteur 3D et sa capacité annoncée à modifier la directivité du micro en fonction des mouvements. Une proposition intéressante pour les streamers, podcasteurs et vidéastes qui ne passent pas leur temps parfaitement alignés devant leur microphone.
Lors de la présentation à la presse mi-septembre (juste avant l'événement Logitech Play de Varsovie), le prototype du Yeti 2 n’était toutefois pas assez abouti pour constater sa qualité sonore et émettre un premier avis. Dix-sept ans après le lancement du modèle conçu par Blue, ce nouveau Yeti sera-t-il à la hauteur de son aîné ? Logitech a clairement la pression…
- La qualité audio des différents modes
- Le rapport qualité-prix
- La qualité de fabrication
- Design compact et moderne
- Qualité audio décente
- Réduction de bruit efficace
- La finition soignée
- La simplicité d'utilisation
- L'accessoire permettant de le fixer sur n'importe quel pied