À 170 euros, le Yeti 2 retrouvera notamment l’Elgato Wave:3 MK.2, qui facilite déjà le réglage du niveau sonore et limite les risques de saturation. Le Shure MV6 adapte lui aussi automatiquement son gain à la distance et au volume de la voix, tout en réduisant les bruits de fond.

Logitech compte donc surtout se distinguer par son capteur 3D et sa capacité annoncée à modifier la directivité du micro en fonction des mouvements. Une proposition intéressante pour les streamers, podcasteurs et vidéastes qui ne passent pas leur temps parfaitement alignés devant leur microphone.

Lors de la présentation à la presse mi-septembre (juste avant l'événement Logitech Play de Varsovie), le prototype du Yeti 2 n’était toutefois pas assez abouti pour constater sa qualité sonore et émettre un premier avis. Dix-sept ans après le lancement du modèle conçu par Blue, ce nouveau Yeti sera-t-il à la hauteur de son aîné ? Logitech a clairement la pression…