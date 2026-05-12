Avec ses PartyBox 330 et PartyBox 130, officialisées cet après-midi, JBL fait évoluer sa gamme d'enceintes festives sur plusieurs plans à la fois, du rendu sonore aux effets lumineux, en passant par la connectique et la mobilité. L'arrivée du EasySing Mic Mini ajoute une brique plus originale à l'ensemble, avec un microphone compact dopé à l'intelligence artificielle pour transformer plus facilement un morceau en support de karaoké. De quoi viser aussi bien les soirées entre amis que des usages plus créatifs, du chant improvisé aux contenus pour les réseaux sociaux.

PartyBox 330 : la grosse caisse sur roulettes

La JBL PartyBox 330 prend logiquement la tête de cette nouvelle génération d'enceintes sans fil festives. JBL annonce une puissance de 280 watts RMS, deux woofers de 16,5 centimètres et deux tweeters à dôme PEN, une technologie issue de ses systèmes professionnels qui arrive ici dans la famille PartyBox. L'enceinte s'appuie aussi sur les modes AI Sound Boost et Smart EQ, deux fonctions censées adapter automatiquement le rendu sonore au morceau diffusé.