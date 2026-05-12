La gamme d'enceintes festives de JBL s'enrichit avec les PartyBox 330 et 130, deux modèles plus puissants, plus lumineux et pensés pour les soirées nomades. En complément, la marque lance le EasySing Mic Mini, un micro de poche capable d'atténuer la voix principale d'un morceau grâce à l'IA pour improviser un karaoké presque partout.
Avec ses PartyBox 330 et PartyBox 130, officialisées cet après-midi, JBL fait évoluer sa gamme d'enceintes festives sur plusieurs plans à la fois, du rendu sonore aux effets lumineux, en passant par la connectique et la mobilité. L'arrivée du EasySing Mic Mini ajoute une brique plus originale à l'ensemble, avec un microphone compact dopé à l'intelligence artificielle pour transformer plus facilement un morceau en support de karaoké. De quoi viser aussi bien les soirées entre amis que des usages plus créatifs, du chant improvisé aux contenus pour les réseaux sociaux.
PartyBox 330 : la grosse caisse sur roulettes
La JBL PartyBox 330 prend logiquement la tête de cette nouvelle génération d'enceintes sans fil festives. JBL annonce une puissance de 280 watts RMS, deux woofers de 16,5 centimètres et deux tweeters à dôme PEN, une technologie issue de ses systèmes professionnels qui arrive ici dans la famille PartyBox. L'enceinte s'appuie aussi sur les modes AI Sound Boost et Smart EQ, deux fonctions censées adapter automatiquement le rendu sonore au morceau diffusé.
L'enceinte PartyBox 330 est un sacré bébé à roulettes. ©JBL
Le travail porte également sur l'objet lui-même. La PartyBox 330 adopte une silhouette hexagonale, une grille incurvée, des effets lumineux retravaillés et une molette centrale qui regroupe les principales commandes. Pensée pour être déplacée, elle mise sur le Bluetooth 6.0, une poignée télescopique, de grandes roues tout-terrain et une certification IPX4 contre les éclaboussures (et un peu plus). Sa batterie remplaçable promet jusqu’à 18 heures d’autonomie.
JBL conserve aussi l'ADN karaoké de la gamme avec deux entrées micro, une entrée guitare, une prise optique, un port USB-C audio sans perte, une entrée auxiliaire 3,5 mm et la compatibilité Auracast pour chaîner plusieurs enceintes. La PartyBox 330 est annoncée à 600 euros avec une disponibilité prévue dès juillet.
PartyBox 130 : plus compacte, mais toujours taillée pour la fête
La JBL PartyBox 130 reprend la philosophie de la 330 dans un format plus facile à transporter (poids non communiqué). Elle délivre 200 watts RMS avec deux haut-parleurs de grave de 13,3 cm et deux tweeters de 25 mm à dôme en soie. On retrouve aussi les jeux de lumière synchronisés, l'AI Sound Boost, un égaliseur, les deux entrées jack 6,35 mm pour les micros (dont une acceptant les guitares), l'USB-C, une prise optique, un mini-jack 3,5 mm et la compatibilité Auracast (Bluetooth 6.0).
Le positionnement de ce modèle est un peu plus mobile. L'enceinte dispose d'une poignée pliable, d'une résistance IPX4, d'une batterie remplaçable et d'une autonomie annoncée jusqu'à 15 heures. La recharge rapide permettrait de récupérer jusqu'à 80 minutes d'écoute en dix minutes. La PartyBox 130 arrivera dès ce mois-ci au tarif de 400 euros.
EasySing Mic Mini : l'intelligence artificielle s'invite à votre karaoké
Cette annonce est sans doute la plus inattendue de la journée chez JBL. Le EasySing Mic Mini est un microphone de poche sans fil qui se connecte à certaines enceintes JBL compatibles via un dongle USB Type-C. Son principal argument tient dans une fonction de suppression des pistes vocales en temps réel par intelligence artificielle (sic) avec trois niveaux permettant d'atténuer partiellement ou presque totalement la voix principale d'un morceau.
JBL ajoute un mode Voice Boost pour faciliter la gestion des notes les plus aiguës, une réduction de bruit par IA et des réglages accessibles depuis l'application JBL One. Le micro peut être tenu à la main, clipsé à un vêtement ou utilisé pour enregistrer un podcast. Son autonomie atteindrait jusqu'à 6 heures d'utilisation, tout comme celle du dongle. Ce micro "intelligent" sera proposé à la vente à 150 euros dès le mois prochain. Précisons qu'il ne vous sauvera pas la mise si vous chantez vraiment faux… L'IA fait des miracles, mais à pas encore à ce point-là !