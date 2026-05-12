Foire aux questions

Contenu généré par l’IA

Qu’est-ce que la réduction de bruit adaptative (ANC) et en quoi diffère-t-elle d’une ANC classique ?

La réduction de bruit active (ANC) utilise des microphones pour capter le bruit ambiant et générer un « anti-bruit » afin de l’atténuer, surtout dans les basses fréquences (moteurs, transports). Une ANC adaptative ajuste automatiquement l’intensité et les filtres en fonction de l’environnement, du port (fuites acoustiques) et parfois du vent. Cela vise un compromis plus stable entre isolation, confort et artefacts (pression, souffle), notamment quand on bouge. Quand l’IA est mentionnée, elle sert généralement à mieux classifier les bruits et optimiser les paramètres en temps réel, mais l’efficacité dépend beaucoup du nombre de micros, de leur placement et de la qualité des algorithmes.

Que change le codec Bluetooth LDAC pour l’audio sans fil « Hi-Res » ?

LDAC est un codec Bluetooth conçu pour transmettre plus de données audio que les codecs de base, afin de mieux préserver les détails sur des fichiers de haute qualité. Il peut fonctionner à différents débits (selon la stabilité du lien radio), ce qui influence directement la qualité perçue et le risque de coupures. Pour en profiter, il faut que la source (smartphone/ordinateur) et le casque soient tous deux compatibles, et que les réglages privilégient la qualité plutôt que la robustesse. « Hi-Res » en sans fil ne garantit pas automatiquement un meilleur son : la signature du casque, le DSP, l’ANC et la qualité du master comptent autant que le codec.