Trois paires d'écouteurs, deux casques et une même volonté de remettre à niveau l'audio nomade du quotidien. Avec les Live Buds 4, Beam 4, Flex 4, 780NC et 680NC, JBL mise sur des boîtiers plus intelligents, une réduction de bruit active revue et des appels mieux traités. Le tout avec un tarif contenu entre 150 et 200 euros.
La famille JBL Live s'agrandit d'un coup. Les écouteurs Live Buds 4, Beam 4 et Flex 4 arrivent aux côtés de deux nouveaux casques audio, les Live 780NC et 680NC, avec l'idée de couvrir davantage de formats sans bouleverser une recette maison qui a fait ses preuves ces dernières années. La marque américaine qui souffle ses 80 bougies en 2026 cherche surtout à rendre sa gamme plus cohérente et plus actuelle face à une concurrence toujours plus dense et rude, en appuyant sur les critères qui pèsent le plus à l'achat, c'est-à-dire la réduction de bruit, la qualité des appels, l'autonomie et les possibilités de personnalisation.
Ces optimisations s'effectuent en deux mouvements distincts. Du côté des écouteurs sans fil, le boîtier Smart Charging gagne en importance avec un écran plus grand, une interface davantage personnalisable et des commandes accessibles sans passer par le smartphone. Les casques, eux, profitent d'un design revu, de haut-parleurs de 40 mm, de la compatibilité Hi-Res Audio et d'une réduction de bruit adaptative 2.0 renforcée par l'IA.
Live Buds 4 : les plus endurants de la série
Les écouteurs intra-auriculaires JBL Live Buds 4 ouvrent la marche avec des transducteurs de 10 mm, la certification Hi-Res Audio, le son spatial maison, la personnalisation avancée de la courbe sonore (Personi-Fi 3.0) et une réduction de bruit améliorée reposant sur quatre microphones. La marque leur ajoute aussi sa technologie 6-Mic Perfect Calls 2.0 basée sur l'ensemble des micros des écouteurs et de nouveaux algorithmes intégrés, destinée à améliorer les conversations dans les environnements bruyants et, surtout, venteux.
L'autre argument en faveur des Live Buds 4 est leur autonomie. Les écouteurs sont annoncés jusqu'à 32 heures avec le Bluetooth et la réduction de bruit activés, et jusqu'à 40 heures sans ANC. Dix minutes de charge permettraient par ailleurs de récupérer quatre heures d'écoute. Disponibles en sept coloris (noir, bleu, argent, champagne, vert, violet et orange), ces écouteurs sans fil s'afficheront dans le commerce à 199 euros.
Live Beam 4 : le format le plus classique
Les JBL Live Beam 4 reprennent l'essentiel de la fiche technique des Buds 4 dans un format à tige intra-auriculaire plus traditionnel avec embouts en silicone. On retrouve les transducteurs de 10 mm, le son Hi-Res, les appels à six micros et le boîtier intelligent animé par le micro-système d'exploitation JBL Smart OS 3.0. L'autonomie progresse légèrement par rapport aux Buds 4, avec 40 heures annoncées lorsque la réduction de bruit est activée et jusqu'à 48 heures sans ANC. Leur tarif reste en revanche identique, à 199 euros.
Live Flex 4 : l'option ouverte
Les Live Flex 4 s'adressent à ceux qui préfèrent se passer d'embouts en silicone. Leur format semi-ouvert à tige laisse l'oreille davantage respirer, tandis que JBL les équipe de transducteurs de 12 mm. Ils conservent la réduction de bruit adaptative 2.0, les appels à six micros et le nouveau boîtier intelligent. L'autonomie est de 35 heures avec ANC et jusqu'à 50 heures sans réduction de bruit, toujours pour 199 euros et avec les sept mêmes couleurs.
Live 780NC : le casque qui coche de nombreuses cases
Le JBL Live 780NC est le mieux doté des nouveaux casques audio annoncés aujourd'hui. Avec sa conception circum-auriculaire (qui englobe toute l'oreille), il embarque des haut-parleurs dynamiques de 40 mm à diaphragme composite, le son spatial JBL 3.0, le Hi-Res Audio en filaire comme en sans-fil via le codec LDAC sur les appareils compatibles, ainsi que la réduction de bruit adaptative 2.0 confiée à six microphones.
Contrairement au 680NC (voir plus bas), le 780NC ajoute quelques raffinements audio complémentaires comme une égalisation dynamique pensée pour conserver un son équilibré même à faible volume. Il intègre aussi une amplification sonore personnalisée qui permettrait d’ajuster la balance gauche-droite et de mieux faire ressortir certaines voix ou certains sons selon les besoins.
L'autonomie est annoncée jusqu'à 80 heures sans ANC, ou 50 heures avec la réduction de bruit activée. Cinq minutes de charge doivent suffire à récupérer quatre heures d'écoute. Disponible aussi en sept couleurs (bleu, noir, blanc, champagne, vert, violet et orange), le casque est commercialisé à 180 euros.
Live 680NC : la formule plus accessible
Affiché à 150 euros et disponible en 7 couleurs, le casque audio JBL Live 680NC est quant à lui un modèle sans fil supra-auriculaire qui repose directement sur les oreilles. Il prend l'essentiel de la fiche technique du 780NC, avec la même architecture sonore de 40 mm, compatibilité Hi-Res, autonomie et prise en charge du transmetteur Smart Tx, vendu séparément.
La différence la plus nette concerne la réduction de bruit, ici confiée à quatre microphones au lieu de six. De quoi proposer à la vente un modèle d'entrée de gamme plus abordable pour cette nouvelle génération, sans sacrifier les fonctions les plus visibles de la gamme.
La réduction de bruit active (ANC) utilise des microphones pour capter le bruit ambiant et générer un « anti-bruit » afin de l’atténuer, surtout dans les basses fréquences (moteurs, transports). Une ANC adaptative ajuste automatiquement l’intensité et les filtres en fonction de l’environnement, du port (fuites acoustiques) et parfois du vent. Cela vise un compromis plus stable entre isolation, confort et artefacts (pression, souffle), notamment quand on bouge. Quand l’IA est mentionnée, elle sert généralement à mieux classifier les bruits et optimiser les paramètres en temps réel, mais l’efficacité dépend beaucoup du nombre de micros, de leur placement et de la qualité des algorithmes.Que change le codec Bluetooth LDAC pour l’audio sans fil « Hi-Res » ?
LDAC est un codec Bluetooth conçu pour transmettre plus de données audio que les codecs de base, afin de mieux préserver les détails sur des fichiers de haute qualité. Il peut fonctionner à différents débits (selon la stabilité du lien radio), ce qui influence directement la qualité perçue et le risque de coupures. Pour en profiter, il faut que la source (smartphone/ordinateur) et le casque soient tous deux compatibles, et que les réglages privilégient la qualité plutôt que la robustesse. « Hi-Res » en sans fil ne garantit pas automatiquement un meilleur son : la signature du casque, le DSP, l’ANC et la qualité du master comptent autant que le codec.