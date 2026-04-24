La filiale d'Harman ne renouvelle pas sa gamme premium, mais lui apporte quelques ajustements ciblés. La marque annonce une révision de la signature sonore du casque Tour One M3, une interface retravaillée pour les écouteurs Tour Pro 3 et l'émetteur Smart TX, ainsi qu'un nouveau coloris vert relevé de touches cuivrées.
- Son percutant et équilibré des basses aux médiums
- Bonne isolation phonique
- Connectivité (LE Audio/Auracast, multipoint, LDAC)
- Émetteur Smart Tx
- Autonomie exceptionnelle
- Aigus un peu trop doux
- Touches physiques (volume) très petites
- Design et construction classiques
Plutôt que de repartir de zéro, le fabricant préfère faire évoluer ses modèles existants. L'idée est simple, corriger certains points d'usage et remettre à jour des références déjà installées dans son catalogue, sans passer par une nouvelle génération. Au programme de ce "refresh", un son retouché pour le casque premium, une navigation plus lisible sur les écouteurs sans fil et leurs accessoires connectés, et une nouvelle finition chargée de relancer un peu l'attention autour de la gamme.
JBL retouche le son du Tour One M3
La principale nouveauté concerne le Tour One M3. JBL indique avoir revu sa "JBL Curve", inspirée de la courbe Harman, avec à la clé un rendu sonore présenté comme plus naturel, des basses mieux maîtrisées et un registre médium-aigu plus lisible. La marque évoque aussi des voix plus nettes, des instruments mieux définis et davantage de détails à l'écoute.
Le casque JBL Tour One M3 dans son nouveau coloris vert. ©JBL
Cette évolution passe par une mise à jour en ligne (OTA), déjà disponible sur les modèles concernés. JBL ne change donc pas de casque, mais ajuste sa restitution sonore, avec l'idée d'affiner un produit déjà en place plutôt que de le remplacer.
Une interface plus claire sur les Tour Pro 3
Du côté du boîtier de charge des Tour Pro 3 et du module Smart TX, le changement est surtout visible sur leur écran. JBL annonce une interface remaniée, avec une organisation plus claire des menus, des icônes agrandies, une typographie modernisée et un accès simplifié aux fonctions avancées, dont Auracast. L'objectif est clairement de rendre l'ensemble plus lisible et plus fluide à l'usage.
Cette mise à jour logicielle s'accompagne aussi de la disponibilité d'un nouveau coloris vert aux accents cuivrés pour ces deux produits. Pour rappel, les écouteurs Tour Pro 3 s'affichent à 300 euros et le casque Tour One M3 à 350€ (400€ pour la version avec l'émetteur Smart TX).
La courbe Harman est une cible d’égalisation établie à partir d’études d’écoute, qui vise un rendu jugé agréable par une majorité d’auditeurs sur casque. Elle ne décrit pas un "son neutre" universel, mais un compromis entre basses, médiums et aigus pour une perception équilibrée. Quand un fabricant parle de "signature sonore", il désigne justement ce réglage global (profil fréquentiel, dynamique, parfois traitement DSP) qui donne un caractère à l’écoute. Retoucher une "JBL Curve" signifie donc modifier ce profil pour corriger des excès (basses trop présentes, aigus trop en avant) ou améliorer la lisibilité des voix et des instruments. Ces ajustements se font souvent via le traitement numérique interne du casque plutôt que par un changement de matériel.En quoi une mise à jour OTA peut-elle modifier le son d’un casque déjà vendu ?
Une mise à jour OTA (Over-The-Air) installe un nouveau firmware sans câble, via l’application mobile et une connexion Bluetooth. Sur un casque à traitement numérique, le firmware peut modifier l’égalisation, la gestion de la dynamique, des filtres ou l’algorithme de réduction de bruit, ce qui change le rendu perçu. Cela permet de corriger des choix de tuning, d’adapter la restitution à de nouveaux retours utilisateurs ou d’ajouter des options audio. En contrepartie, le changement est global : si le nouveau réglage ne convient pas à certains, il faut compter sur des modes alternatifs, un égaliseur, ou un éventuel retour en arrière si le constructeur le propose. L’OTA sert aussi à corriger des bugs et améliorer la stabilité, pas uniquement l’audio.Qu’est-ce qu’Auracast et à quoi sert-il sur des écouteurs Bluetooth ?
Auracast est une fonctionnalité du Bluetooth LE Audio qui permet de diffuser un flux audio vers plusieurs récepteurs en parallèle, comme une "diffusion publique" au lieu d’un appairage point à point classique. Concrètement, cela peut servir à partager la musique avec plusieurs casques, à recevoir le son d’un écran dans un lieu public compatible, ou à proposer des canaux audio (langue, accessibilité) dans certains environnements. Pour en profiter, il faut que la source de diffusion et les écouteurs soient compatibles LE Audio/Auracast, ce qui n’est pas systématique selon les appareils. L’interface des écouteurs peut simplifier l’accès à ces fonctions, mais la disponibilité dépend surtout de l’écosystème et des équipements autour.