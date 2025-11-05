À l'approche des fêtes, JBL pense aux plus jeunes avec le Junior Free, son tout premier casque à conduction ouverte spécialement conçu pour les kids. Un mélange de sécurité, de fun et de liberté sonore, pile à temps pour glisser sous le sapin.
Les adultes ont déjà adopté les écouteurs sans fil open ear comme les JBL Sense Pro ou les Shokz OpenFit 2, ces modèles qui laissent le conduit auditif libre pour rester attentif à son environnement. La filiale d'Harman (ex Kardon), elle-même appartenant à Samsung, veut désormais en faire profiter les plus jeunes avec le casque Junior Free qui promet d'offrir une expérience d'écoute ludique, sûre et adaptée, grâce à la combinaison de ses technologies maison OpenSound et Safe Sound. Concrètement, le son est diffusé sans bloquer les oreilles, ce qui permet aux enfants de continuer à entendre ce qui se passe autour d'eux, un vrai plus pour la sécurité que ce soit à la maison ou sur le chemin de l'école.
Et pour rassurer Papa et Maman, l'application JBL Headphones donne accès à des contrôles parentaux complets : volume maximum limité à 85 dB, suivi du temps d'écoute, rapports d'usage quotidiens… Tout est pensé pour éviter les excès tout en gardant l'expérience amusante.
Confort, couleurs et créativité
À ce qu'en dit le communiqué de presse de la marque, le Junior Free aurait été testé par des enfants pour garantir un confort optimal à nos chères têtes blondes, même lors de longues sessions d'utilisation. Léger, flexible et recouvert de silicone souple, le Junior Free s'adapterait à toutes les morphologies et résisterait aux éclaboussures (certification IPX4). Les boutons larges simplifieraient la manipulation, et la connexion Bluetooth multipoint permettraient de jongler facilement entre une tablette, un smartphone et/ou une console de jeu portable.
Avec 10 heures d'autonomie et une charge rapide offrant 3 heures supplémentaires en seulement 10 minutes, le casque se montrerait aussi endurant que les jeunes utilisateurs qu'il vise. Et pour prolonger le plaisir, JBL a imaginé un packaging ludique. Une fois déballée, la boîte pourrait se transformer en support pour téléphone à décorer avec des stickers colorés selon l'imagination et la créativité de l'enfant. Trois coloris vitaminés seront disponibles (violet, vert d'eau et pêche) à un tarif plutôt raisonnable de 69,99€. Une bonne idée de cadeau tech à glisser sous le sapin de Noël.