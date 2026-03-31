Le fabricant américain JBL renouvelle deux de ses modèles portables les plus populaires avec une promesse simple : améliorer la restitution sonore. Derrière ces évolutions, JBL mise sur l’intelligence artificielle et quelques ajustements techniques.
JBL fait évoluer deux de ses enceintes portables les plus populaires avec les nouvelles Xtreme 5 et Go 5. La marque apporte plusieurs ajustements, aussi bien sur la partie audio que sur les fonctionnalités, tout en conservant leur format nomade. L’idée est simple : gagner en puissance sans dégrader la qualité, même à volume élevé.
L'Xtreme 5 muscle son architecture sonore
JBL a revu la configuration acoustique de son enceinte haut de gamme. La nouvelle mouture embarque deux tweeters et un subwoofer, avec une puissance de sortie augmentée. À la clé, des basses annoncées comme 10 % plus profondes que sur la version précédente. L’AI Sound Boost fait également son apparition, avec pour objectif de limiter la distorsion lorsque le volume augmente.
Autre nouveauté, le mode Smart EQ analyse le type de contenu diffusé et ajuste automatiquement les réglages. L’enceinte adapte ainsi sa restitution selon qu’il s’agisse de musique ou de voix.
L’autonomie atteint 24 heures, avec jusqu’à quatre heures supplémentaires via le mode Playtime Boost EQ. Côté connexions, on retrouve la lecture audio USB sans perte, l’appairage stéréo via l’application mobile JBL Portable, ainsi que la compatibilité AuracastTM pour relier plusieurs enceintes.
JBL intègre également une interface lumineuse Edge Light avec six modes d’éclairage. Les pieds ont été retravaillés pour une utilisation verticale plus stable, tandis que les contours en caoutchouc absorbent les chocs du quotidien.
La Go 5 gagne en puissance et en simplicité
Malgré son format réduit, la Go 5 affiche un gain de 10 % sur la puissance sonore par rapport à son prédécesseur. JBL a repensé le logo en façade, qui ne se limite plus à un rôle esthétique et participe aussi au comportement acoustique de l’enceinte.
La fonction AirTouch simplifie la création d’un système stéréo : deux Go 5 peuvent se connecter en les rapprochant puis en les mettant en contact. La liaison s’établit alors automatiquement. L’enceinte intègre aussi un liseré lumineux servant d’indicateur, pour signaler l’état de fonctionnement, l’appairage, le niveau de batterie ou encore l’activation du mode AuracastTM.
L’autonomie atteint environ huit heures, avec deux heures supplémentaires possibles via le mode Playtime Boost EQ. L’enceinte prend aussi en charge la lecture audio USB-C sans perte et se montre compatible avec le micro JBL EasySing Mic Mini.
Source : Communiqué de presse