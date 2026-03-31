JBL a revu la configuration acoustique de son enceinte haut de gamme. La nouvelle mouture embarque deux tweeters et un subwoofer, avec une puissance de sortie augmentée. À la clé, des basses annoncées comme 10 % plus profondes que sur la version précédente. L’AI Sound Boost fait également son apparition, avec pour objectif de limiter la distorsion lorsque le volume augmente.

Autre nouveauté, le mode Smart EQ analyse le type de contenu diffusé et ajuste automatiquement les réglages. L’enceinte adapte ainsi sa restitution selon qu’il s’agisse de musique ou de voix.

L’autonomie atteint 24 heures, avec jusqu’à quatre heures supplémentaires via le mode Playtime Boost EQ. Côté connexions, on retrouve la lecture audio USB sans perte, l’appairage stéréo via l’application mobile JBL Portable, ainsi que la compatibilité AuracastTM pour relier plusieurs enceintes.

JBL intègre également une interface lumineuse Edge Light avec six modes d’éclairage. Les pieds ont été retravaillés pour une utilisation verticale plus stable, tandis que les contours en caoutchouc absorbent les chocs du quotidien.