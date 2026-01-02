Plus discrète, la xboom Mini adopte un format cube compact, pensé pour s’intégrer dans un intérieur. Étanche (IP67), facile à transporter grâce à sa sangle, elle propose une écoute simple et efficace pour les usages quotidiens, sans renoncer aux ajustements intelligents du son.



Enfin, la xboom Rock cible clairement l’aventure. Héritière d’un modèle outdoor éprouvé, elle renforce sa résistance aux chocs, à l’eau et à la poussière, tout en intégrant les nouveautés logicielles de la gamme, comme le partage audio via Auracast.