Les annonces se poursuivent en amont du CES 2026, et c'est aujourd'hui LG qui en remet une couche avec une montée en puissance de sa gamme audio portable xboom, développée en collaboration avec will.i.am.
Après une année 2025 marquée par les Stage 301, Bounce ou Grab, trois enceintes testées par la rédaction Clubic, le constructeur coréen élargit son catalogue avec quatre nouveaux modèles : les xboom Stage 501, Blast, Mini et Rock. Une extension logique, qui vise à couvrir l’ensemble des usages, de la soirée improvisée à l’écoute nomade du quotidien.
Une identité sonore assumée, façonnée avec will.i.am
Derrière ces nouveautés, LG souhaite entériner une véritable identité sonore avec xboom, un point longuement travaillé avec will.i.am et les ingénieurs audio de la marque. L’objectif est simplement de garantir une signature cohérente, quel que soit le format de l’enceinte.
Deux profils sonores structurent cette approche. Un mode standard, que LG évoque comme un profil équilibré, pensé pour une écoute polyvalente, et un mode Bass Boost, plus énergique et démonstratif, destiné aux musiques urbaines, électroniques ou festives. Une manière pour LG d’unifier sa gamme tout en laissant le choix à l’utilisateur, sans multiplier les réglages complexes.
L’IA au cœur de l’expérience xboom
Autre pilier de cette nouvelle génération d'enceinte : l’intelligence artificielle. On n'y coupe pas, l'IA se décline à toutes les sauces pour 2026. Toutes les enceintes xboom by will.i.am intègrent ainsi un ensemble de fonctions IA destinées à améliorer l’expérience au quotidien.
L’AI Sound en témoigne, avec un ajustement automatique de l’égalisation en fonction du contenu audio, tandis que l’AI Lighting synchronise les jeux de lumière avec le rythme de la musique. Sur les modèles les plus puissants, la Space Calibration Pro analyse l’environnement d’écoute pour adapter la restitution sonore, aussi bien en intérieur qu’en extérieur.
LG mise également sur FYI.RAiDiO, une interface IA développée par will.i.am, pensée comme un compagnon musical plutôt qu’un simple assistant vocal. Orientée divertissement et recommandations, elle peut suggérer des morceaux, enchaîner des playlists ou proposer des ambiances adaptées à un moment précis (soirée, détente, sport), tout en autorisant des échanges plus naturels. Accessible via un bouton dédié sur l’enceinte ou via une application, FYI.RAiDiO se distingue par des interactions plus conversationnelles, incarnées par différents profils vocaux inspirés de DJ ou de personnalités culturelles, afin de s’éloigner volontairement de l’approche purement utilitaire des assistants classiques.
Quatre enceintes, quatre usages bien distincts
La xboom Stage 501 s’impose comme le nouveau modèle phare pour les soirées. Plus imposante que la Stage 301, elle mise sur une forte puissance sonore, un mode karaoké dopé à l’IA (suppression ou ajustement des voix, réglage de la tonalité), et une batterie amovible de 99 Wh offrant une longue autonomie. Sa conception privilégie la mobilité, avec plusieurs poignées et différentes positions d’installation, y compris sur trépied.
Pensée pour l’extérieur, la xboom Blast combine puissance élevée, endurance (jusqu’à 35 heures annoncées) et robustesse. Certifiée pour résister aux conditions difficiles, elle se destine aux longues sessions en plein air, tout en conservant les raffinements IA de la gamme.
Plus discrète, la xboom Mini adopte un format cube compact, pensé pour s’intégrer dans un intérieur. Étanche (IP67), facile à transporter grâce à sa sangle, elle propose une écoute simple et efficace pour les usages quotidiens, sans renoncer aux ajustements intelligents du son.
Enfin, la xboom Rock cible clairement l’aventure. Héritière d’un modèle outdoor éprouvé, elle renforce sa résistance aux chocs, à l’eau et à la poussière, tout en intégrant les nouveautés logicielles de la gamme, comme le partage audio via Auracast.
Prix et disponibilités
Les nouvelles enceintes xboom by will.i.am seront présentées au public lors du CES 2026, avant un déploiement progressif courant 2026, y compris sur le marché français. LG n’a pas encore communiqué de prix officiels pour les différents modèles, ni de calendrier précis par référence. Ces informations devraient être précisées dans les semaines ou mois suivant le salon, au moment du lancement commercial effectif en Europe.
Source : communiqué de presse